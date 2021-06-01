Австралийская актриса Ребел Уилсон впервые продемонстрировала свою фигуру в купальнике после похудения.

Ребел продолжает удивлять своих поклонников. На этот раз звезда опубликовала снимок в сдельном черном купальнике, который позволяет оценить масштаб проделанной работы над собой.

Подписчики 41-летней актрисы в восторге и засыпают ее положительными комментариями.

Вы потрясающая и заслуживаете того, чтобы гордиться проделанной работой над собой.

Невероятная трансформация. Пока вы не пройдете через это, вы действительно не узнаете, насколько это тяжело. Продолжайте вдохновлять.

Наблюдаю за вашим похудением, кажется, что на каждой фотографии вы теряете вес.

Замечательная девушка, которая вдохновляет. — Пишут пользователи сети.

Процесс похудения Ребел Уилсон

В начале 2020 года Ребел Уилсон заявила, что хочет похудеть до конца года на 75 кг. Актриса воспользовалась методом Майра, который подразумевает осознанное потребление пищи в течение дня.

В июле 2020 года звезда опубликовала снимок, на котором предстала стройнее на 20 кг.

Фото: Rebel Wilson