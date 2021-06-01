Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Невероятная трансформация: Ребел Уилсон показала фигуру в купальнике

Невероятная трансформация: Ребел Уилсон показала фигуру в купальнике

Австралийская актриса Ребел Уилсон впервые продемонстрировала свою фигуру в купальнике после похудения.

Ребел продолжает удивлять своих поклонников. На этот раз звезда опубликовала снимок в сдельном черном купальнике, который позволяет оценить масштаб проделанной работы над собой.

Подписчики 41-летней актрисы в восторге и засыпают ее положительными комментариями.

  • Вы потрясающая и заслуживаете того, чтобы гордиться проделанной работой над собой.
  • Невероятная трансформация. Пока вы не пройдете через это, вы действительно не узнаете, насколько это тяжело. Продолжайте вдохновлять.
  • Наблюдаю за вашим похудением, кажется, что на каждой фотографии вы теряете вес.
  • Замечательная девушка, которая вдохновляет. — Пишут пользователи сети.

Процесс похудения Ребел Уилсон

В начале 2020 года Ребел Уилсон заявила, что хочет похудеть до конца года на 75 кг. Актриса воспользовалась методом Майра, который подразумевает осознанное потребление пищи в течение дня.

В июле 2020 года звезда опубликовала снимок, на котором предстала стройнее на 20 кг.

Фото: Rebel Wilson

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка