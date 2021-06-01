Австралийская актриса Ребел Уилсон впервые продемонстрировала свою фигуру в купальнике после похудения.
Ребел продолжает удивлять своих поклонников. На этот раз звезда опубликовала снимок в сдельном черном купальнике, который позволяет оценить масштаб проделанной работы над собой.
Подписчики 41-летней актрисы в восторге и засыпают ее положительными комментариями.
- Вы потрясающая и заслуживаете того, чтобы гордиться проделанной работой над собой.
- Невероятная трансформация. Пока вы не пройдете через это, вы действительно не узнаете, насколько это тяжело. Продолжайте вдохновлять.
- Наблюдаю за вашим похудением, кажется, что на каждой фотографии вы теряете вес.
- Замечательная девушка, которая вдохновляет. — Пишут пользователи сети.
Процесс похудения Ребел Уилсон
В начале 2020 года Ребел Уилсон заявила, что хочет похудеть до конца года на 75 кг. Актриса воспользовалась методом Майра, который подразумевает осознанное потребление пищи в течение дня.
В июле 2020 года звезда опубликовала снимок, на котором предстала стройнее на 20 кг.
Фото: Rebel Wilson