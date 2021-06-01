Украинский продюсер Юрий Никитин прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем Андрея Данилко.

Юрий отметил, что из-за плотного концертного графика в 2000-х годах у Андрея Данилко произошел гормональный сбой. В тот период он давал около 50 концертов в месяц.

— На самом деле до 2007 года в течение 10 лет Андрей был самым востребованным гастролером в СНГ. Он фактически, как сам говорит, не жил. Он перепутал день с ночью, у него начался гормональный сбой в организме. Организм уже требовал отдыха, — рассказал продюсер.

Именно в 2007 году после участия в конкурсе Евровидение, Данилко решил сделать паузу в своей творческой деятельности.

По словам Никитина, артист до сих пор пытается справиться с этими проблемами.

— Это то, что продолжается до сих пор и из чего он выходит. Это, наверное, сказывается на его внешности. Он из-за этого сильно переживает. Это такой непростой период, — добавил Никитин.

Андрей Данилко опроверг слухи о болезни

Украинский артист Андрей Данилко опроверг слухи о серьезной болезни. Он признался, что проблемы есть только со сном, а в целом певец чувствует себя нормально.

Громкое обсуждение, связанное с болезнью Андрея Данилко началось после того, как Юрий Никитин в одном из интервью сказал, что над здоровьем артиста работает большая команда специалистов. Теперь продюсер пытается объяснить ситуацию.

Фото: Юрий Никитин

Источник: Гордон