Победительница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Анна Богдан рассказала, какое условие проекта стало самым сложным для них с главным героем Михаилом Заливако.

Девушка призналась, что молчать о том, что они с Михаилом вместе — было крайне сложно.

— Нам с Мишей было запрещено рассказывать кому-либо о том, что мы вместе, пока не выйдет последнее пост-шоу Как выйти замуж, — сказала Анна.

Богдан подчеркнула, что целых три месяца после окончания съемок они не выходили из дому вместе. И даже в разных местах парковали машины.

— Всего несколько раз мы позволяли себе ночью прогуляться в парке, надев капюшоны и маски на лицо. Но, как я уже говорила, во всем надо искать свои плюсы. И если ты не можешь изменить ситуацию — просто измени свое отношение к ней, — сказала финалистка.

После завершения съемок пара разговаривала сутками — о детстве, школе, родных, будущем и желаниях.

— Мы узнали сильные и слабые стороны каждого, знаем как поддержать друг друга, и в какой момент лучшей поддержкой будет молчание, — призналась Анна.

Но самым сложным испытанием стало то, что даже друзьям они не могли рассказать о своих отношениях.

Финал 11 сезона Холостяка

В финале реалити-шоу Холостяк Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Влюбленные съехались сразу же после окончания съемок.

По словам Анны, она не думала, что они так быстро начнут жить вместе. Как сложилась жизнь Богдан и Заливако после проекта — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Анна Богдан