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Валентина Чорна |

Зарабатывала на этом деньги: порноактриса с Холостяка рассказала о наркотиках

Анастасия Распутина

Участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 порноактриса Анастасия Распутина призналась, что в 15 лет впервые попробовала наркотики.

В подростковом возрасте девушка попала в плохую компанию, где все злоупотребляли запрещенными веществами.

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Когда Настя впервые попробовала наркотики, то она ничего не поняла. Но впоследствии, девушка даже начала продавать их другим подросткам.

— В городе был человек, который продавал наркотики. Сначала он меня на них подсадил, а потом сказал, что на этом можно заработать деньги. Я распространяла наркотики среди подростков. Но страшно то, что у нас полиция за этим не смотрит. Она это все прикрывает, — призналась Настя.

Употреблять наркотики Анастасия перестала тогда, когда узнала о беременности. В 16 лет девушка впервые забеременела, но сделала аборт.

Порноактриса с Холостяка рассказала о своей мечте

Порноактриса Анастасия Распутина рассказала о своей мечте и призналась, что росла в неполной семье.

Девушка отметила, что в детстве ей не хватило родительской заботы. Именно поэтому в будущем Анастасия мечтает о счастливой и дружной семье.

Фото: Анастасия Распутина

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