В июне 2022 года в Великобритании будут отмечать 70-летие королевы Елизаветы II со дня вступления на британский престол. Букингемский дворец обнародовал программу празднования платинового юбилея.

В течение года члены королевской семьи будут путешествовать страной для того, чтобы принимать участие в различных мероприятиях.

А грандиозное празднование запланировано в период с 2 по 5 июня 2022 года. Эти дни станут выходными для всех британцев.

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Программа мероприятий по случаю платинового юбилея включает военный парад, зажигание огней на маяках, службу благодарности в соборе Святого Павла в Лондоне, вечеринку во Дворце, большой юбилейный обед и театрализованное представление.

Стоит отметить, что королева Елизавета II взошла на престол в 25-летнем возрасте 6 февраля 1952. Она станет первым британским монархом, который правит 70 лет.

Королева Елизавета II потеряла щенка

Королева Великобритании Елизавета II потеряла пятимесячного щенка, которого ей подарил сын Эндрю.

По данным инсайдеров, королева чувствовала себя опустошенной, поскольку она обожает собак. Причина смерти пса неизвестна.