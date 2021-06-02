Возле дома принца Гарри и Меган Маркл нашли человеческие кости

Возле особняка принца Гарри и его жены Меган Маркл в Монтесито (Калифорния) нашли человеческий скелет. Кости были закопаны в землю на глубине 60-90 сантиметров.

Точная локация, где были найдены человеческие останки, не разглашается, однако известно, что это всего в 300 метрах от дома герцогов Сассекских. На место сразу прибыла полиция.

Выяснилось, что останки принадлежат коренным американцам, а именно индейскому народу — племени чумаша, и лежат в почве уже несколько веков.

Местная полиция сказала, что за давностью лет расследование проводиться не будет.

К герцогам Сассекским девять раз приезжала полиция

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Калифорнию. До апреля 2021 года из их особняка было совершенно девять звонков правоохранителям.

Первые четыре звонка были сразу же после переезда пары. Детальнее о том, почему к принцу Гарри и Меган Маркл девять раз за год приезжала полиция — читайте на Фактах ICTV.