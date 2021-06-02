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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Наталья Могилевская заключила пари и готова побриться налысо

наталья могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская согласилась побриться налысо, если не успеет похудеть на 4 кг до 26 июня.

Таким образом артистка присоединилась к челленджу Аниты Луценко #26июнязубдаю. По плану, звезда должна худеть каждую неделю на один килограмм.

В комментариях подписчики поддержали певицу. Они убеждены, что Могилевская с этим справится.

  • Ого! Вот это стимул, Наташа точно справится!
  • Конечно справится!
  • Легко!
  • Наталья труженица, — пишут подписчики.

Челлендж #26июнязубдаю Анита Луценко придумала вместе с актером Даниэлем Салемом. Звезды заключили пари, согласно которому каждый из них должен похудеть до 26 июня, иначе их будет ждать наказание.

В случае поражения Даниэль, который хочет сбросить 15 килограммов, будет закопан на час под землю. А Анита, которая планирует похудеть на 5,5 килограммов, прыгнет с парашютом.

Наталья Могилевская переехала в загородный дом

Украинская певица Наталья Могилевская переехала в частный дом на окраину города.

В арендованном двухэтажном коттедже Могилевская планирует провести все лето. По словам соседей, звезда часто медитирует на террасе и занимается различными духовными практиками.

Фото: Наталья Могилевская

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