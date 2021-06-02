Издание Visualcapitalist составило рейтинг топ-50 инфлюенсеров в социальных сетях во всем мире.

Список возглавил футболист Криштиану Роналду с аудиторией в 517 млн подписчиков. Самая востребованная платформа звезды — Instagram (293 млн).

Второе место досталось певцу Джастину Биберу — 455 млн, наибольшее количество подписчиков в Instagram (176 млн).

Третье место занимает певица Ариана Гранде — 429 млн подписчиков. Самая большая площадка звезды — Instagram (240 млн).

Далее идет певицы Селена Гомес — 425 млн, Тейлор Свифт — 361 млн, актер Дуэйн Джонсон — 342 млн, исполнительница Кэти Перри — 338 млн, модель Кайли Дженнер — 333 млн и певица Рианна — 332 млн.

Десятку самых влиятельных инфлюенсеров мира замыкает звезда реалити-шоу Семейство Кардашьян — Ким Кардашьян — 391 млн.

Место в рейтинге Имя Тема блога Общее количество подписчиков Самая большая площадка инфлюенсера 1 Криштиану Ронаду Спорт 517 млн Instagram 2 Джастин Бибер Музыка 455 млн Instagram 3 Ариана Гранде Музыка 429 млн Instagram 4 Селена Гомез Музыка 425 млн Instagram 5 Тэйлор Свифт Музыка 361 млн Instagram 6 Дуэйн Джонсон Спорт, кино 342 млн Instagram 7 Кэти Перри Музыка 338 млн Instagram 8 Кайли Дженнер Разное 333 млн Instagram 9 Рианна Музыка 332 млн Twitter 10 Ким Кардашьян Разное 319 млн Instagram 11 Лионель Месси Спорт 298 млн Instagram 12 Неймар Спорт 283 млн Instagram 13 Шакира Музыка 282 млн Facebook 14 Дженнифер Лопес Музыка 277 млн Instagram 15 Бейонсе Музыка 267 млн Instagram 16 Эллен Дедженерес Кино и ТВ 260 млн Instagram 17 Майли Сайрус Музыка 235 млн Instagram 18 Ники Минаж Музыка 232 млн Instagram 19 Барак Обама Политика 221 млн Twitter 20 Уилл Смит Кино и ТВ 217 млн Facebook 21 Кендалл Дженнер Разное 212 млн Instagram 22 Деми Ловато Музыка 211 млн Instagram 23 Леди Гага Музыка 210 млн Twitter 24 Кевин Харт Кино и ТВ 201 млн Instagram 25 Вират Коли Спорт 195 млн Instagram 26 Эминем Музыка 194 млн Facebook 27 Дрейк Музыка 192 млн Instagram 28 Хлоя Кардашьян Разное 191 млн Instagram 29 Бруно Марс Музыка 191 млн Facebook 30 Крис Браун Музыка 187 млн Instagram 31 Вин Дизель Кино и ТВ 177 млн Facebook 32 Нарендра Моди Политика 175 млн Twitter 33 Джастин Тимберлейк Музыка 175 млн Twitter 34 Билли Айлиш Музыка 171 млн Instagram 35 Чарли Д’Амелио Разное 169 млн TikTok 36 Кортни Кардашьян Разное 165 млн Instagram 37 Карди Б Музыка 160 млн Instagram 38 Леброн Джеймс Спорт 157 млн Instagram 39 Адель Музыка 156 млн Facebook 40 Приянка Чопра Кино и ТВ 144 млн Instagram 41 Герман Гармендия Гейминг 143 млн Youtube 42 Виз Халифа Музыка 142 млн Facebook 43 Феликс Чельберг Гейминг 141 млн Youtube 44 Акшай Кумар Кино и ТВ 140 млн Instagram 45 Снуп Догг Музыка 138 млн Instagram 46 Дипика Падуконе Кино и ТВ 138 млн Instagram 47 Бритни Спирс Музыка 137 млн Twitter 48 Шон Мендес Музыка 136 млн Instagram 49 Уиндерссон Нуньес Батиста Разное 135 млн Instagram 50 Салман Хан Кино и ТВ 134 млн Facebook

Последнее 50 место в списке самых влиятельных инфлюенсеров мира в соцсетях занял индийский актер Салман Хан. У него 134 млн подписчиков, наибольшее количество в Facebook.

Самые дорогие звезды Instagram

В конце апреля компания Hopper HQ обнародовала рейтинг самых дорогих звезд в Instagram за 2020 год. Лидером стал американский актер Дуэйн Джонсон. За одну публикацию в социальной сети он получает более $1 млн. Второе место в рейтинге заняла модель Кайли Дженнер — $986. Третье место Кристиану Роналду — $889 тыс.

Полный рейтинг самых дорогих звезд в Instagram — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos, Justin Bieber

Источник: Visualcapitalist