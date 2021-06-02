Издание Visualcapitalist составило рейтинг топ-50 инфлюенсеров в социальных сетях во всем мире.
Список возглавил футболист Криштиану Роналду с аудиторией в 517 млн подписчиков. Самая востребованная платформа звезды — Instagram (293 млн).
Второе место досталось певцу Джастину Биберу — 455 млн, наибольшее количество подписчиков в Instagram (176 млн).
Третье место занимает певица Ариана Гранде — 429 млн подписчиков. Самая большая площадка звезды — Instagram (240 млн).
Далее идет певицы Селена Гомес — 425 млн, Тейлор Свифт — 361 млн, актер Дуэйн Джонсон — 342 млн, исполнительница Кэти Перри — 338 млн, модель Кайли Дженнер — 333 млн и певица Рианна — 332 млн.
Десятку самых влиятельных инфлюенсеров мира замыкает звезда реалити-шоу Семейство Кардашьян — Ким Кардашьян — 391 млн.
|
Место в рейтинге
|
Имя
|
Тема блога
|
Общее количество подписчиков
|
Самая большая площадка инфлюенсера
|1
|Криштиану Ронаду
|Спорт
|517 млн
|2
|Джастин Бибер
|Музыка
|455 млн
|3
|Ариана Гранде
|Музыка
|429 млн
|4
|Селена Гомез
|Музыка
|425 млн
|5
|Тэйлор Свифт
|Музыка
|361 млн
|6
|Дуэйн Джонсон
|Спорт, кино
|342 млн
|7
|Кэти Перри
|Музыка
|338 млн
|8
|Кайли Дженнер
|Разное
|333 млн
|9
|Рианна
|Музыка
|332 млн
|10
|Ким Кардашьян
|Разное
|319 млн
|11
|Лионель Месси
|Спорт
|298 млн
|12
|Неймар
|Спорт
|283 млн
|13
|Шакира
|Музыка
|282 млн
|14
|Дженнифер Лопес
|Музыка
|277 млн
|15
|Бейонсе
|Музыка
|267 млн
|16
|Эллен Дедженерес
|Кино и ТВ
|260 млн
|17
|Майли Сайрус
|Музыка
|235 млн
|18
|Ники Минаж
|Музыка
|232 млн
|19
|Барак Обама
|Политика
|221 млн
|20
|Уилл Смит
|Кино и ТВ
|217 млн
|21
|Кендалл Дженнер
|Разное
|212 млн
|22
|Деми Ловато
|Музыка
|211 млн
|23
|Леди Гага
|Музыка
|210 млн
|24
|Кевин Харт
|Кино и ТВ
|201 млн
|25
|Вират Коли
|Спорт
|195 млн
|26
|Эминем
|Музыка
|194 млн
|27
|Дрейк
|Музыка
|192 млн
|28
|Хлоя Кардашьян
|Разное
|191 млн
|29
|Бруно Марс
|Музыка
|191 млн
|30
|Крис Браун
|Музыка
|187 млн
|31
|Вин Дизель
|Кино и ТВ
|177 млн
|32
|Нарендра Моди
|Политика
|175 млн
|33
|Джастин Тимберлейк
|Музыка
|175 млн
|34
|Билли Айлиш
|Музыка
|171 млн
|35
|Чарли Д’Амелио
|Разное
|169 млн
|TikTok
|36
|Кортни Кардашьян
|Разное
|165 млн
|37
|Карди Б
|Музыка
|160 млн
|38
|Леброн Джеймс
|Спорт
|157 млн
|39
|Адель
|Музыка
|156 млн
|40
|Приянка Чопра
|Кино и ТВ
|144 млн
|41
|Герман Гармендия
|Гейминг
|143 млн
|Youtube
|42
|Виз Халифа
|Музыка
|142 млн
|43
|Феликс Чельберг
|Гейминг
|141 млн
|Youtube
|44
|Акшай Кумар
|Кино и ТВ
|140 млн
|45
|Снуп Догг
|Музыка
|138 млн
|46
|Дипика Падуконе
|Кино и ТВ
|138 млн
|47
|Бритни Спирс
|Музыка
|137 млн
|48
|Шон Мендес
|Музыка
|136 млн
|49
|Уиндерссон Нуньес Батиста
|Разное
|135 млн
|50
|Салман Хан
|Кино и ТВ
|134 млн
Последнее 50 место в списке самых влиятельных инфлюенсеров мира в соцсетях занял индийский актер Салман Хан. У него 134 млн подписчиков, наибольшее количество в Facebook.
Самые дорогие звезды Instagram
В конце апреля компания Hopper HQ обнародовала рейтинг самых дорогих звезд в Instagram за 2020 год. Лидером стал американский актер Дуэйн Джонсон. За одну публикацию в социальной сети он получает более $1 млн. Второе место в рейтинге заняла модель Кайли Дженнер — $986. Третье место Кристиану Роналду — $889 тыс.
Полный рейтинг самых дорогих звезд в Instagram — смотрите на Фактах ICTV.
Фото: Depositphotos, Justin Bieber
Источник: Visualcapitalist