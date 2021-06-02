Актер студии Квартал 95 Степан Казанин (настоящее имя — Сергей) признался, планирует ли Зеленский возвращаться к юмору, а также рассказал, угрожали ли ему когда-нибудь политики.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV актер ответил на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Самым большим личным достижением Степан считает знакомство с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, а студия Квартал 95 для него является семьей.

Актер никогда не получал угроз от политиков за свои шутки и ни разу не думал о том, чтобы уйти из Квартала. Также Казанин отметил, что не обижается, когда его называют клоуном.

— В какой-то момент это было непонятным, поскольку я не учился в цирковом училище, — признался актер.

По словам Степана, Зеленский хорошо воспринимает шутки о себе и никогда их не согласовывает из-за нехватки свободного времени. На день рождения президенту Казанин подарил корзину красного вина.

Актер рассказал, вернется ли Зеленский в Квартал 95 через три года и пошутил, что без него в коллективе стало “легче дышать”.

— Хотелось бы, чтобы он вернулся. Но думаю, что не дождетесь, — добавил Степан.

Кроме этого Казанин поделился, что никогда не сможет простить измену, а за 27 лет семейной жизни он понял, что хочет еще дочь.

Оксана Соколова рассказала о журналистике и угрозах

Украинская телеведущая и журналистка Оксана Соколова рассказала о трудностях профессии, угрозах в свой адрес и желании оставить новости.

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Фото: Степан Казанин