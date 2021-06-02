Украинская певица Оля Цибульская рассказала, что их связывает с Dzidzio после его развода. Артистка призналась, что любит исполнителя всем сердцем, но как брата и профессионала своего дела.

Цибульская подчеркнула, что развод Dzidzio никак не повлияет на их отношения, и они не смогут стать чем-то большим, чем друзья.

— Если бы мы должны были стать друг для друга чем-то большим, мы сделали бы это давным-давно. Это могло произойти между нами в любой момент. Он – харизматичный и темпераментный, и я – с перцем. Если бы я хотела этого мужчину, то меня бы ничего не остановило еще давно, – заявила Оля Цибульская.

Цибульская о разоблачении своего мужа

В конце мая в СМИ появилась информация о муже Оли Цибульской, которого певица скрывает от посторонних глаз.

Артистка отметила, что знает того, кто слил информацию прессе и этот человек вхож в ее семью. Однако она добавила, что пока не готова обвинить кого-то.

Фото: Оля Цибульская

Источник: Власть vs Влащенко