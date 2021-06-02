Музыкальный продюсер Юрий Никитин рассказал, оказывали ли его подопечные интимные услуги и сколько предлагали за ночь с Дашей Астафьевой. А также поведал, что он думает о украинских артистах, которые выступают в России.

По словам Юрия, его подопечные никогда не оказывали услуг сексуального характера.

— Это совершенно другой бизнес и профиль, с которым я никогда не хотел иметь что-то общее. Некоторые псевдопродюссеры создают такие музыкальные группы для этого и, в том числе, для себя, — сказал Никитин.

Он подчеркнул, что они регулярно получали предложения со стороны клиентов. Также вспомнил и о Даше Астафьевой, которая не просто была на обложке мужского глянца Playboy, а стала его юбилейной Playmate.

— Даша Астафьева — это не просто девушка с обложки Playboy, это супер-звезда мировой величины, — сказал Юрий.

Продюсер отметил, что не помнит точных цифр, которые предлагали за интим с Астафьевой, однако суммы были большими.

— Цифры звучали разные — $50-100 тыс. Это большой соблазн, но ни Даша, ни компания на это не шли, — признался Никитин.

Также он рассказал, что думает об украинских артистах, гастролирующих Россией.

— Это личный выбор каждого. Все взрослые люди и отдают себе отчет, что они делают. Среди артистов, которые поднялись так высоко — дураков нет. Выбор звезды напрямую связан с тем, как потом зритель отреагирует на это. Просто для них российские поклонники важнее, чем украинские, вот и все, — сказал продюсер.

Он подчеркнул, что его человеческое отношения к звездам, которые выбрали российскую аудиторию — не изменилось.

— Я стараюсь не осуждать других людей. Мне сложно оценивать кого-то, когда он делает какой-то шаг, потому что я не он. Я оцениваю людей по качествам, — сказал Юрий.

Никитин о здоровье Данилко

Юрий Никитин прокомментировал слухи, которые ходят вокруг здоровья Андрея Данилко. Он сказал, что еще в 2000-х годах у артиста произошел гормональный сбой, а после участия в Евровидении 2007 Данилко и вовсе решил сделать паузу в своей карьере.

Детальнее о cостоянии здоровья Андрея Данилко — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Юрий Никитин

Источник: В гостях у Гордона