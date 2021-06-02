Американский актер Мэттью Перри расстался со своей возлюбленной, агентом по талантам Молли Гервиц. Звезда сериала Друзья сказал, что желает девушке всего наилучшего.
По словам 51-летнего актера, иногда просто что-то не выходит и этот случай именно такой.
Что стало причиной разрыва Мэттью с 29-летней Молли неизвестно. Пара начала встречаться в 2018 году, а в 2020 году они обручились.
Спецвыпуск сериала Друзья
В конце мая американский интернет-сервис HBO Max презентовал специальный эпизод сериала Друзья, в котором Перри известный по роли Чендлера.
Главные герои сериала вспомнили, как проходили съемки, а также рассказали о самых ярких моментах за 10 лет.
Спецвыпуск снимали в знаменитой квартире Моники. Кроме главных героев, в нем также появились другие звезды — Джастин Бибер, Леди Гага и другие.
Фото: Matthew Perry