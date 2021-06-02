Американский актер Мэттью Перри расстался со своей возлюбленной, агентом по талантам Молли Гервиц. Звезда сериала Друзья сказал, что желает девушке всего наилучшего.

По словам 51-летнего актера, иногда просто что-то не выходит и этот случай именно такой.

Что стало причиной разрыва Мэттью с 29-летней Молли неизвестно. Пара начала встречаться в 2018 году, а в 2020 году они обручились.

Спецвыпуск сериала Друзья

В конце мая американский интернет-сервис HBO Max презентовал специальный эпизод сериала Друзья, в котором Перри известный по роли Чендлера.

Главные герои сериала вспомнили, как проходили съемки, а также рассказали о самых ярких моментах за 10 лет.

Спецвыпуск снимали в знаменитой квартире Моники. Кроме главных героев, в нем также появились другие звезды — Джастин Бибер, Леди Гага и другие.

Фото: Matthew Perry