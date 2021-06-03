Российского рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах.

Сегодня, 3 июня, над Моргенштерном состоялся Зюзинский суд в Москве. Артиста признали виновным в пропаганде наркотических веществ в интернете.

Претензия касалась двух клипов исполнителя — Розовое вино 2 и Family.

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Артист в своем Instagram сказал, что его судили за те строчки, которые он даже не пел, поскольку в этих песнях задействован не только он.

— Кроме того, по закону пропагандистом считается тот, кто выложил эти клипы в интернет. YouTube-канал Моргенштерн администрирует другой человек, которого мы привели в суд, однако судья его даже не опросил, — сказал рэпер.

Также он рассказал, что в суде, когда они слушали эти песни, некоторые из приставов даже пританцовывали.

— Хочу поблагодарить за отличное настроение и весь этот цирк. Спасибо тем, кто подал на меня в суд, благодаря вам я попаду в книгу рекордов Гиннеса как самый лучший маркетолог, – сказал Моргенштерн.

Дело против Моргенштерна

В апреле стало известно, что в России против Моргенштерна возбудили административное дело за пропаганду наркотиков в его последних клипах на песни Розовое вино 2 и Family. Также сообщалось, что артисту грозит штраф до 1 млн рублей.

Адвокатом исполнителя выступил известный в России Сергей Жорин.

Фото: Алишер Моргенштерн