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Валентина Чорна |

Гардеробная, кухня и игровая: Тина Кароль показала свой дом

Гардеробная, кухня и игровая: Тина Кароль показала свой дом

Украинская певица Тина Кароль показала свой двухэтажный дом и ответила на самые популярные вопросы подписчиков.

Звезда живет под Киевом в большом частном поместье. На первом этаже у Тины Кароль большая и просторная кухня, выполненная в светлых тонах. Там живет попугай, которого зовут Аркадий.

На втором этаже у певицы находится гардеробная комната, где она хранит многочисленные концертные наряды и другую одежду.

Кароль показала костюм, который специально для нее разработал дизайнер Леди Гаги. Однако звезде он подошел, поэтому она собирается отправить костюм обратно.

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Также Тина показала игровую комнату своего сына Вениамина, который сейчас учится в Англии.

Кароль призналась, что хотела бы научиться готовить, а также мечтает сняться в комедии. Когда звезда выходит на сцену, то чувствует прилив драйва и желание подарить людям счастье.

Также Тина поделилась, что осенью планирует экстремальное путешествие.

— Я пойду в Непал, в поход. Мы будем жить в лагерях, в палатках. И наша задача — дойти до лагеря Эверест, откуда мы потом на вертолете полетим на вершину горы.

Это путешествие, которое я очень сильно жду. Это пеший тур, который мы планируем в октябре. Мы будем ежедневно по 12 часов в дороге, это очень сложно, но я не боюсь, — призналась певица.

Тина Кароль станет хедлайнером Atlas Weekend 2021

Ранее стало известно, что Тина Кароль станет хедлайнером Atlas Weekend Friends Edition. Звезда выйдет на сцену 5 и 6 июля.

Организаторы мероприятия признались, что певица готовит эксклюзивное cyber show, а на одной сцене с Тиной сыграет барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor.

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