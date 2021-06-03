Украинская певица Тина Кароль показала свой двухэтажный дом и ответила на самые популярные вопросы подписчиков.

Звезда живет под Киевом в большом частном поместье. На первом этаже у Тины Кароль большая и просторная кухня, выполненная в светлых тонах. Там живет попугай, которого зовут Аркадий.

На втором этаже у певицы находится гардеробная комната, где она хранит многочисленные концертные наряды и другую одежду.

Кароль показала костюм, который специально для нее разработал дизайнер Леди Гаги. Однако звезде он подошел, поэтому она собирается отправить костюм обратно.

Также Тина показала игровую комнату своего сына Вениамина, который сейчас учится в Англии.

Кароль призналась, что хотела бы научиться готовить, а также мечтает сняться в комедии. Когда звезда выходит на сцену, то чувствует прилив драйва и желание подарить людям счастье.

Также Тина поделилась, что осенью планирует экстремальное путешествие.

— Я пойду в Непал, в поход. Мы будем жить в лагерях, в палатках. И наша задача — дойти до лагеря Эверест, откуда мы потом на вертолете полетим на вершину горы. Это путешествие, которое я очень сильно жду. Это пеший тур, который мы планируем в октябре. Мы будем ежедневно по 12 часов в дороге, это очень сложно, но я не боюсь, — призналась певица.

Тина Кароль станет хедлайнером Atlas Weekend 2021

Ранее стало известно, что Тина Кароль станет хедлайнером Atlas Weekend Friends Edition. Звезда выйдет на сцену 5 и 6 июля.

Организаторы мероприятия признались, что певица готовит эксклюзивное cyber show, а на одной сцене с Тиной сыграет барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor.