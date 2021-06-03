Фронтмен российской группы Little big Илья Прусикин поделился фото со своей возлюбленной, солисткой того же музыкального коллектива Софьей Таюрской.

Исполнитель опубликовал селфи, на котором пара предстала на фоне неба. Илья своеобразно подписал снимок, намекнув на то, что многие не довольны их отношениями.

— In the sky. Ну что, подкинем г**на на вентилятор? — Написал Илья.

Отношения Ильи Прусикина и Софьи Таюрской

В конце мая Софья Таюрская подтвердила, что находится в отношениях с Ильей Прусикиным. Девушка призналась, что они начали встречаться в 2020 году, после того, как оба завершили предыдущие отношения.

Таюрская подчеркнула, что не имеет никакого отношения к разводу Ильи с его предыдущей женой Ириной Смелой.

Фото: Илья Прусикин, Софья Таюрская