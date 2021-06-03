Украинская певица Настя Каменских рассказала о табу в отношениях с Потапом, а также призналась, общается ли она с сыном своего мужа.
Исполнительница подчеркнула, что ни она, ни Потап никогда не полезут в телефон друг друга, поскольку должно быть личное пространство.
— Это уважение друг к другу, а там уже все зависит от вашего доверия и взаимоотношений, — сказала Настя.
Певица рассказала, что это правило у нее было всегда. Также она отметила, что если происходят моменты, которые ее беспокоят, она никогда не позвонит или не напишет сообщение в порыве гнева.
— Я дождусь, пока он придет домой, потом спокойно сяду и скажу, что именно меня беспокоит, — поделилась Каменских.
Артистка подчеркнула, что в отношениях всегда нужно разговаривать и если что-то случилось, то виноваты оба в любых ситуациях.
Также Настя поведала, общается ли она с сыном Потапа от первого брака — 13-летним Андреем.
— У нас прекрасные отношения, мы видимся, он приезжает к нам в гости с ночевкой, — сказала Каменских.
Настя Каменских презентовала альбом
В мае Настя Каменских представила альбом Красное вино. В сольник певицы вошло 15 песен.
По словам артистки, это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой кружится голова.
Фото: Настя Каменских