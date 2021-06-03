Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что никогда не делала пластические операции и уколы красоты.

По словам звезды, она не против различных процедур, косметологов и ухода за собой, поскольку каждый может делать со своим лицом то, что захочет.

Настя отметила, что на данный момент она выбирает естественность и “адекватное настоящее взросление”.

Более того, певица нравится себе в любом виде, поэтому ее не обижают комментарии хейтеров.

— Никакого ботокса, подтяжек и растяжек на мне сейчас нет. Губы тоже не колола! Хотя, очень хочу подправить асимметрию со временем. Ну нет в мире женщины, которая будет всегда довольна собой, — призналась Настя.

Анастасия Приходько показала, как кормит сына

Ранее Анастасия Приходько показала, как кормит сына грудью и рассказала о двойных стандартах женской красоты.

Певица хочет, чтобы общество перестало ценить девушек из глянца больше, чем тех, кто дал жизнь и воспитал. Анастасия уверена, что грудь — это в первую очередь символ материнства, и уже потом — хорошая картинка для других.

Фото: Анастасия Приходько