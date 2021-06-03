Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала о самом дорогом клипе, гонорарах и дуэте с Олегом Винником.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV звезда ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Самым смелым поступком в жизни Мишель считает прыжок с парашютом, а счастливой ее делает семья, музыка и вкусная еда. Звезда призналась, что самое необычное место, в котором она занималась сексом была крыша.

Кроме этого, она рассказала, готова ли сняться обнаженной в клипе или для журнала.

— Не знаю, пока не готова. Но если это будет что-то красивое и я сама захочу это сделать, то почему бы и нет, — сказала певица.

Также Мишель отметила, что не хотела бы петь вместе с Олегом Винником, поскольку они работают в разных стилях.

Клип на песню Сделай музыку погромче стал самым дорогим в карьере певицы. Режиссером видеоработы, которая стоила около $50 тыс, стал Алан Бадоев.

За концерт Мишель получает чуть больше, чем 10% от общей суммы. А по контракту ей запрещено публично говорить о политике.

Также певица рассказала, какие трудности возникают при работе ведущей шоу Орел и Решка.

— Орел и Решка. Земляне — это сезон о людях. Нужно общаться с ними и задавать пикантные вопросы. Вот эта грань между вопросами — это самое сложное, — призналась Мишель.

По словам звезды, в Украине уровень жизни выше, чем в Боливии, но здесь не хватает концертных площадок и хороших дорог.

Мишель Андраде стала ведущей Орел и Решка

Ранее Мишель Андраде стала ведущей шоу Орел и Решка. Земляне, премьера которого состоится 5 июня на Новом канале.

Певица уверена, что новый сезон тревел-проекта поразит зрителей. Вторым ведущим шоу станет блогер Кирилл Макашов, который на своей странице в Instagram делится забавными роликами для изучения английского языка.

Фото: Мишель Андраде