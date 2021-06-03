Белорусский рэпер Тима Белорусских рассказал, почему говорил, что не употребляет наркотики, а также признался, что стало причиной развода с женой.

По словам артиста, до сложившейся ситуации с его арестом он мог позволить себе покурить, однако это не было систематически.

— Я об этом не говорил потому, что сложилось определенное мнение обо мне, за счет моей работы. Как-то на моменте получилось, что моя песня Незабудка задала какое-то настроение беззаботности, — сказал Тима.

Он отметил, что не специально умалчивал употребление наркотиков, просто многие вещи были предопределены за него.

— Моменты работы в совокупности дали то, что я перестал быть собой, а стал играть историю, которую мы вместе придумали с командой. За счет того, что две личности во мне боролись, я понимал, что не смогу так долго, — признался Белорусских.

Также рэпер рассказал, почему развелся со своей женой и мамой его ребенка Яной.

По словам исполнителя, в день, когда вышел его первый альбом Твой первый диск — моя кассета, его экс-возлюбленная Яна случайно выпала из окна седьмого этажа.

— В эту ночь за мной приехали ребята, чтобы увезти на съемки передачи, поскольку у нас была договоренность, а ее забрала скорая. Когда я вышел на передачу, то даже пробовал шутить, но в голове было пусто, — сказал Тима.

Рэпер подчеркнул, что как раз в период этого времени у него был тур с первым альбомом, а за Яной смотрел его друг, с которым у нее в дальнейшем сложились отношения.

— Мы даже не расставались, просто так получилось, что они сблизились с моим другом. Между ними произошла романтическая история, когда она лежала на кровати. Я бывало приезжал на день, — рассказал Белорусских.

Рэпер сказал, что оказывает ей сейчас всю помощь, которая возможна с его стороны.

— Она тогда серьезно пострадала и испытывает проблемы по сей день. Сейчас Яна уже много ходит, — сказал Тима.

Белорусских приговорили к двум годам

В апреле Тиме Белорусских вынесли приговор по делу о незаконном обороте и хранении наркотических веществ.

Исполнителя приговорили к двум годам “домашней химии” — его не отправили в тюрьму, но ограничили свободу.

Фото: Тима Белорусских