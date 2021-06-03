Американский актер Вин Дизель в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал про двадцатилетнюю историю фильма Форсаж и девятую часть киноленты.

Уже с 17 июня в кинотеатрах Украины можно будет посмотреть Форсаж 9: Безудержная сага. События в киноленте происходят в разных частях земного шара. Первая часть боевика вышла в 2001 году.

— Что вы испытываете, зная, что привлекаете к просмотру фильма Форсаж уже несколько поколений фанатов?

— Я испытываю неимоверную благодарность, что прохожу такой путь с Форсажем уже два десятилетия. Разве это не безумие? Наши фанаты, которые приходили в кино 20 лет назад, сейчас идут на него со своими детьми.

— Мы тоже эволюционируем, когда вышел Форсаж 1 у меня не было детей, а сейчас в новой части эпизодически снимается мой сын. Он родился, когда мы снимали пятую часть боевика, — сказал Вин Дизель.

— Думали ли вы, что история Форсажа будет продолжаться так долго?

— 20 лет назад я даже не представлял, что буду сидеть в 2021 году и давать интервью о выходе Форсажа 9. Если бы мне это сказали тогда, я бы подумал, что вы сошли с ума. Я благодарен, что люди все еще идут на каждую новую часть фильма и даже не предполагал, что эта историю затянется на такое время.

— Вы бы хотели вернуться к уличным гонкам, с которых начинался Форсаж, или продолжили бы историю со спасением мира?

— Франшиза развивалась так, как и должна была. Уличные гонки и так в основе наших сюжетов, просто все эволюционировало. Жизнь не стоит на месте, также развивается и Форсаж. Герои фильмов тоже меняются — сталкиваются с новыми вызовами. Все как в реальной жизни.

— Сколько машин вы разбили на съемках нового Форсажа?

— Очень много машин разбилось на этих съемках, даже стыдно, но я не могу вспомнить. Раньше мы вели подсчет, но Форсаж 9 превзошел все части.

Трейлер к фильму Форсаж 9

В боевике Форсаж 9 зрителей ждет интригующий сюжет, новые трюки и многообещающий экшен.

По сюжету киноленты, главный герой Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом. Трейлер к фильму Форсаж 9 — смотрите на Фактах ICTV.