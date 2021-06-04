Американская актриса Анджелина Джоли празднует свой день рождения. Голливудской звезде исполнилось 46 лет.

Каждый знает, кто такая Анджелина Джоли. Она главная героиня кинолент Малефисента, Мистер и миссис Смит, Лара Крофт: Расхитительница гробниц, Турист и многих других. Артистка известна не только, как звезда мирового масштаба, но также как благотворительный деятель и посол доброй воли ООН.

Звезда всегда выглядит восхитительно, поэтому Факты ICTV собрали яркие образы Анджелины Джоли с красных дорожек и предлагают вам проголосовать за самый сексуальный наряд актрисы.

Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля

В марте Анджелина Джоли продала на аукционе картину Уинстона Черчилля, которую ей подарил экс-супруг Бред Питт.

Работа Башня мечети Кутубия была продана за $11,6 млн на аукционе Christieʼs.