Народный артист Украины Николай Завгородний умер. Более двух месяцев он боролся с последствиями Covid-19.

В Одесском академическом театре музыкальной комедии сообщили, что надеялись на его выздоровление.

— Николай Завгородний был с нами более 40 лет. Такой колоритный, талантливый актер, который обладал чувством юмора, умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу, приготовить вкусное блюдо для большой компании. Много лет Николай Завгородний защищал интересы коллектива театра, как председатель профсоюзного комитета. Его доброжелательность распространялась на каждого работника, — написали коллеги.

Умер Валерий Шептекита

Народный артист Украины Валерий Шептекита умер в возрасте 80 лет. Причина смерти — осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Коллеги актера отметили, что всегда будут помнить его, как жизнерадостного и неравнодушного человека, который не представлял своей жизни без театра.