Американского актера Тома Круза и всю съемочную группу киноленты Миссия невыполнима 7 отправили на самоизоляцию.

Съемки фильма, которые проходили в Великобритании, приостановлены. Всю команду из 60 человек отправили на самоизоляцию после того, как у 14 из них тест на Covid-19 показал положительный результат. Большинство из заболевших — это близкие помощники Тома Круза.

Сам артист находится на самоизоляции с 1 июня.

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Источник сообщил, что из-за сложившейся ситуации Круз в ярости.

Том Круз приобрел роботов для защиты от Covid-19

Актер делал все возможное, чтобы во время съемок фильма Миссия невыполнима 7 все сотрудники соблюдали правила карантинной безопасности. Круз приобрел двух специальных роботов для патрулирования съемочной площадки. Гаджеты также могут тестировать персонал.

Том не хотел, чтобы съемки фильма во время пандемии оказались под угрозой.