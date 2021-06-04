После корпоративов, концертов, интервью и съемок артисты массово пакуют чемоданы и отправляются в отпуска, подальше от работы и холодного украинского лета.

Мы узнали, где и с кем собираются греться в этом году отечественные селебрити.

Как мы помним, в прошлом году из-за пандемии поехать отдохнуть за границу не мог никто, в том числе и звезды шоу-бизнеса.

Например, Настя Каменских свои любимые Мексику и Испанию сменила на украинские села – поехала отдыхать к маме.

В этом году выбор больше, потому что многие страны открыли свои границы для туристов.

Гостей готовы принимать Турция, Тунис, Греция, Испания, Мексика, Черногория, Кипр, Болгария, Грузия и др.

Настя уже успела весной отдохнуть в Мексике, где сняла целое реалити Девочки рулят.

Со своей подругой Аней и мамой Лидой на камеру снимали свои приключения в живописном мексиканском городе Тулум, который существовал еще во времена цивилизации майя, рассказала певица.

— Мы показали свои жизни, как мы боролись со своими страхами, боролись с болью, делали много откровенных моментов, открывали свое сердце, давали людям свои эмоции, — рассказывает Каменских.

Еще загар не слез, а Каменских снова хочет на отдых, правда, в этот раз без камеры.

— Честно говоря, я пока еще не знаю, куда поедем. Потому что сейчас такая ситуация в мире… Но я надеюсь, что муж (Потап, — Ред.) куда-то да и увезет.

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Еще одна поклонница горячих курортов – Оля Цибульская. Ее любимая страна – Испания.

Певица рассказывает, однажды съездила в Барселону и ей показалось, что она там была в прошлой жизни. А вернувшись в Киев, певица начала изучать испанский. Сейчас владеет этим языком в идеале. Надеется, что эти знания скоро пригодятся ей.

— Я очень хочу в Барселону, на самом деле. И я жду того момента, когда мы станем жить лучше, чем жили раньше. И я смогу себе это позволить. Есть такая фантазия – вообще полететь туда в одиночку, отдохнуть от своего котика, и в принципе поменять мысли в голове, — говорит Оля.

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На экзотический курорт собирается и самурай украинского шоу-бизнеса – Артем Пивоваров.

В планах у певца – загорать на пляжах острова Бали. Еще билеты на самолет не приобрел, а уже начал готовиться к этой поездке – приводит тело в идеальную форму. Четыре раза в неделю занимается боевыми искусствами: кикбоксингом, единоборством, ММА.

— Я постоянно стараюсь держать себя в форме. У меня уже есть шесть кубиков пресса. И я готов поехать отдыхать. Вообще Азия – мой любимый отдых. Я люблю Таиланд, остров Бали, Шри-Ланку. Я обожаю серфинг, путешествия с палатками – это возможность перезагрузиться и просто наслаждаться моментом, — делится Пивоваров.

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Пляжный отдых в этом году себе выбрала певица Джамала. Для нее, крымской татарки море – это неотъемлемая часть жизни. Со своим мужем и двумя сыновьями Джамала планирует полететь в Турцию в горный регион. Правда, дату еще не выбрала. Говорит, формировать график мешает работа.

— Сейчас у меня столько планов, что я даже не могу спланировать свой отпуск. Очень хочу на море, я зависима от него, от воды. Очень хочу, но пока не могу сказать, когда поедем. Это будет Турция, Мармарис, — говорит Джамала.

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По стопам Джамалы идет и пушка украинского рэпа Алена Алена. Рэперка к Турции тоже неравнодушна. Ей нравится симбиоз гор и моря.

14 июня у певицы день рождения, и именно на него она полетите в теплые края, чтобы отпраздновать этот день незабываемо.

— У меня день рождения скоро, я слышала, что откроют Кипр, Испанию. У меня в Испании товарищ живет, думала, может к нему. Но посмотрим, какова стоимость билета. Возможно, в Турцию на несколько дней. Я хочу туда, где воздушные шары – в Каппадокию, и где белые соли, горы и море.

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Спокойствием и нирваной на Шри-Ланке в этом году будет наслаждаться фронтмен группы Без обмежень Сергей Танчинец. Певец признается – очень редко ему удается взять отпуск из-за плотного концертного графика. Но перезагрузиться обязательно надо, рассказывает Сергей.

— На Шри-Ланке я был уже три раза, и готов поехать еще 25 раз. Жена против, она хочет в какое-то другое место, но скорей всего поедем на Шри-Ланку. Я наслаждаюсь местной культурой, гостеприимством, солнцем, своими детьми, своей женой. Я люблю этот остров и хочу туда еще.

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А вот кому в этом году не до заграничных поездок, так это группе ТНМК, а точнее, ее участнику Фоззи (Александр Сидоренко). У артиста и его жены в апреле родились двойняшки –мальчик и девочка, поэтому Фоззи говорит, что приятных хлопот много. В этом году максимум – отдых на даче за городом.

— Я планирую отдых не раньше следующего лета. У меня маленькие дети – двойня. И ехать с ними куда-то на отдых – это будет конец, — рассказывает Александр.

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Другой участник украинской хип-хоп группы – Фагот (Олег Михайлюта) тоже за границу не собирается. Этим летом выбрал путешествовать по Украине.

— Я на 100% знаю, что в Украине тьма красивых, живописных мест, и я с удовольствием проведу отдых там. Еще подумаю, куда именно поеду.

А вот кому, чтобы отдохнуть, даже из родного города не надо выезжать, так это украинскому рэперу Калушу (Олег Псюк).

Недавно певец стал победителем премии Yuna в категории Лучший хип-хоп хит. Он сделал колобарацию вместе с украинской рэпершей Аленой Аленой: записали трек Горы, который на Юне привел Калуша к победе.

Сам артист родом из города, созвучного с его псевдонимом – Калуш Ивано-Франковской области.

Там протекает река Лимница. Ее берега не заселены. Начало река берет в верховье горных хребтов. Низовье входит в Карпатский национальный природный парк, рассказывает рэпер Калуш и добавляет – это настолько красиво, что не хочет никуда оттуда уезжать.

— Я не отдыхаю за границей. Я очень люблю нашу реку в Калуше. Очень чистая она, чистейшая в Украине. И я там всегда отдыхаю и набираюсь сил, — признается артист.

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Дома, в Одессе проведет летний отпуск певица и телеведущая Солоха. В море она купается круглый год. В холодное время – моржует, а летом благодаря плаванию сжигает калории.

— Я живу в Одессе у моря, и летом не езжу никуда. У меня возле дома настоящий курорт! К нам все едут, поэтому мне грех куда-то летать, — рассказывает Солоха.

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Какими советами звезд воспользоваться – решать вам. Но знайте, если вы проводите лето в каменных джунглях, старайтесь мыслить позитивно, ловить каждый момент и помнить: лето – это любовь, тепло и веселье!

Даже когда оно еще прохладное – все равно в душе пусть светит солнце.