Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые рассказала о самом страшном дне в своей жизни, когда едва не потеряла дочь.

Звезда вспомнила, что 12 лет назад она вместе с семьей отдыхала в Австрии на горнолыжном курорте. Именно тогда ее дочь Нана чуть не погибла.

— Моя дочь, когда ей было пять лет, разбилась на лыжах. Она лежала и у нее по шлему стекала кровь из головы. Она не двигалась и я думала, что это все. Но, слава Богу, ее спасли. Позвоночник был неповрежденный, в отличие от остальных конечностей, — рассказала Ефросинина.

Тогда Маша вместе с дочерью несколько месяцев находилась в больнице. С тех пор телеведущая ни разу не была в горах.

Однако сама Нана не помнит этого случая, поэтому сейчас она не боится становиться на лыжи.

Интервью с Машей Ефросининой

Маша Ефросинина рассказала о реалиях украинского общества, а также объяснила, почему каждая женщина должна полюбить себя.

Телеведущая призналась, что много лет не считала себя красивой. А уверенность Маша почувствовала после того, как научилась любить себя, свое тело и свою внутреннюю звезду. Интервью с Машей Ефросининой — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Маша Ефросинина