Как стать журналистом — советы профессионалов

В День журналиста Украины ведущие телеканала ICTV рассказали, как стать журналистом, а также вспомнили курьезы и самые распространенные стереотипы, с которыми приходилось сталкиваться в работе.

Ведущий телепрограммы Факты. Спорт Андрей Ковальский сказал, что главное для журналиста — иметь критический склад ума, никогда не верить на слово и всегда проверять информацию.

— Журналиста, как и волка, кормят ноги. Поэтому он должен быть там, где творится история. Он – глаза и уши миллионов зрителей или читателей, которые через него полнее ощутят ситуацию и атмосферу того, что происходит, — сказал Ковальский.

Он подчеркнул, что успешный журналист обязан интересоваться фактически всем, знать, где найти информацию, иметь связи, а также быть готовым в любой момент поехать на место происшествия, чтобы получить эксклюзив.

Распространенный стереотип о своей работе, с которым сталкивался Андрей — журналисты могут решить любую проблему.

— На самом деле журналисты — точно такие же люди, как и остальные. Часто это срабатывает, но не потому, что мы другие. Все из-за того, что мы привыкли смотреть на ситуацию по-другому и искать пути решения проблемы. К тому же очень часто наши невзгоды – это последствие невежества, — подчеркнул телеведущий.

Ковальский вспомнил, как когда-то во время прямого эфира он решил взять себе удава на шею, который впоследствии начал его сжимать, однако съемки не сорвались.

Ведущий программы Факты недели Сергей Кудимов считает, что журналистами не рождаются, а становятся, поскольку это тяжелый труд.

— Перед тобой откроются все двери, но со временем. Для этого придется попотеть. Нужно быть готовым, что все твои тексты будут переписываться под ноль, что придется побыть мальчиком или девочкой на побегушках. И если в одной редакции ты не задержишься, то не стоит ставить на себе крест, — сказал Кудимов.

Курьезный случай у Сергея произошел, когда они с оператором снимали сюжет. Иностранец подошел и спросил, не журналисты ли они, а после попросил починить ему DVD.

Ведущий программы Свобода слова Вадим Карпьяк считает, что журналист должен быть любознательным и хорошо владеть ораторским искусством, поскольку это один из главных инструментов.

Карпьяк сказал, что в Украине существует стереотип, что журналист больше, чем журналист, и когда что-то случается, то все сразу же бегут к ним.

— Есть такая мифическая история о том, что журналист может все, только не всегда хочет это сделать. На самом деле, конечно же, это не так, но вот эта журналистская влиятельность существует в воображении людей, — подчеркнул Вадим.

В свою очередь ведущая программы Факты Анастасия Мазур советует начинающим журналистам много читать, быть настойчивыми, любознательными и иметь свою точку зрения во всем. И, конечно же, уметь писать, чтобы профессионально излагать свои мысли.

— Долго боролась со стереотипом, что ведущий – это роль тамады. Когда в компании тебе говорят: Давай, расскажи что-нибудь интересное, ты же журналист. А еще, что мы все на свете знаем, — поделилась Анастасия.

Также она сказала, что курьезов в работе случалось множество. Например, когда путаешь имена спикеров.

— Ошибаться – не страшно и не стыдно, главное — исправлять свои ошибки, — подытожила Мазур.

Руководитель и ведущая программы Факты недели Оксана Соколова поделилась пятью советами для начинающих журналистов. Ключевая черта, без которой стать журналистом невозможно, — любознательность и живой интерес к миру. Главное — быть открытым, смотреть на все широко открытыми глазами и сердцем.

— Недаром говорят, что журналистика — это не просто профессия, а определенный образ жизни. Журналисты смотрят на мир и на обыденные вещи вокруг себя по-особенному. Замечают детали, события, реакции людей, новые тренды, — сказала Оксана.

Второй совет телеведущей — читать много книг из самых разнообразных сфер. Третий — читать поэзию.

Четвертый совет — ничему не доверять вслепую и не поддаваться общему течению.

— Всегда старайтесь заглянуть чуть глубже: а что за этим стоит? Кому и для чего это нужно? — Сказала Соколова.

И последний совет телеведущей — замахивайтесь на большое, идите в компании-лидеры, учитесь у первых и стройте самые амбициозные планы.

Оксана подчеркнула, что в Украине неоднозначное отношение к журналистам.

— Сформировался такой стереотип, что журналисты сейчас приедут и все порешают. Словом, могут решать те социальные проблемы, где государство буксирует. А если так не происходит, начинаются разочарования и волны новых сообщений с обвинениями. Но ведь первоочередная миссия журналиста — отражать жизнь, — сказала телеведущая.

Еще один стереотип — о собственной правде, когда люди сами формируют информационное поле вокруг себя, чтобы получать только те новости, которые соответствуют их убеждениям.

Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк считает, что самое главное — это хотеть стать журналистом и обладать хотя бы минимальным писательским талантом.

— К этому добавьте образный ход мыслей, ассоциативное, нестандартное мышление и креативность. Вы должны быть фантазерами. Все это вам обеспечит чтение книг. Образованность — главная черта качественного журналиста, — подчеркнула Фроляк.

Также она сказала, что журналист — беспокойный и неравнодушный человек с обостренным чувством справедливости.

И еще одна очень важная черта для журналиста – любить людей. Уметь их слушать, видеть, понимать и сочувствовать. Самое главное – что ты полезного сделал с тем арсеналом возможностей, которые дает тебе профессия.

— Журналистика — это очень интересная профессия, которая открывает много дверей и стран. И будущего журналиста точно ждет интересная и насыщенная жизнь, — подчеркнула Елена.

Также она поделилась стереотипами, с которыми ей приходилось сталкиваться. Первый — с журналистами лучше не иметь дел. Второй — за все нужно платить деньги. Третий — в новостях только негатив.

Курьезный случай у Фроляк как раз связан с первым стереотипом, когда ее остановил на дороге сотрудник МВД и узнал, что она работает на ICTV.

— Хорошо, что ничего лишнего не сказал, — улыбнулся полицейский.

10 стереотипов о сотрудниках СМИ

О сотрудниках СМИ как о специалистах любой сферы существуют стереотипы. Например, журналисты во всем разбираются или журналисты живут в сплошной конкуренции.

Факты ICTV собрали все самые популярные стереотипы о работниках медиаиндустрии и развенчали их.

Фото: пресс-служба ICTV