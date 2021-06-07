Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) впервые рассказала о своем новом бойфренде Александре. По словам звезды, они познакомились благодаря социальной сети Instagram.

В интервью программе Светская жизнь Tayanna призналась, что у нее с Александром серьезные отношения. Влюбленные в течение месяца вместе отдыхали на Бали.

— Мы познакомились через Instagram, а затем увиделись. Это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что мы, наверное, ждали друг друга много лет, — поделилась звезда.

Бойфренд певицы уже знаком с ее 8-летним сыном Даниэлем от первого гражданского мужа.

По словам Tayanna, Даниэль уважает Александра, поэтому у них очень классные и дружеские отношения.

— Александр очень мудрый мужчина, и он не спешит входить в семью с головой, налегать на сына своим вниманием. Он говорит, что всему свое время, — отметила артистка.

Tayanna помирилась с бывшим мужем

Ранее Tayanna рассказала о перемирии с бывшим мужем, а также отметила, что физическое насилие сформировало ее как женщину.

По словам певицы, она не держит зла на своего бывшего гражданского мужа. И даже несмотря на измены, нравственное и физическое насилие, она смогла простить его.

Фото: Tayanna