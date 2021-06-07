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Валентина Чорна |

Дочь Меган и Гарри потеснила принца Эндрю в очереди на трон: как изменился список

Принц Гаррі та Меган Маркл

Новорожденная дочь принца Гарри и Меган Маркл заняла восьмое место в очереди на британский королевский престол.

И несмотря на то, что Лилибет Диана не получит королевского титула, она вступила в линию преемственности вслед за своим старшим братом Арчи.

Таким образом она подвинула принца Эндрю на 9-е место в очереди на престол. Первые семь мест остались неизменными.

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Стоит отметить, что с июня 2021 очередь на британский трон выглядит следующим образом:

  1. Принц Чарльз — старший сын королевы Елизаветы
  2. Принц Уильям — старший сын принца Чарльза
  3. Принц Джордж — старший сын принца Уильяма
  4. Принцесса Шарлотта — дочь принца Уильяма
  5. Принц Луи — младший сын принца Уильяма
  6. Принц Гарри — младший сын принца Чарльза
  7. Арчи Маунтбеттен-Виндзор — сын принца Гарри
  8. Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — дочь принца Гарри
  9. Принц Эндрю — средний сын королевы Елизаветы
  10. Принцесса Беатрис — старшая дочь принца Эндрю

Cписок наследников Елизаветы II

Королева Елизавета II является первым монархом, находящимся на троне в Великобритании уже 69 лет. Она взошла на престол в 25-летнем возрасте.

Всего в очереди на британский трон находятся более 50 человек. Полный список наследников Елизаветы II — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Duke and Duchess of Cambridge

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