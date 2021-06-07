Новорожденная дочь принца Гарри и Меган Маркл заняла восьмое место в очереди на британский королевский престол.
И несмотря на то, что Лилибет Диана не получит королевского титула, она вступила в линию преемственности вслед за своим старшим братом Арчи.
Таким образом она подвинула принца Эндрю на 9-е место в очереди на престол. Первые семь мест остались неизменными.
Стоит отметить, что с июня 2021 очередь на британский трон выглядит следующим образом:
- Принц Чарльз — старший сын королевы Елизаветы
- Принц Уильям — старший сын принца Чарльза
- Принц Джордж — старший сын принца Уильяма
- Принцесса Шарлотта — дочь принца Уильяма
- Принц Луи — младший сын принца Уильяма
- Принц Гарри — младший сын принца Чарльза
- Арчи Маунтбеттен-Виндзор — сын принца Гарри
- Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — дочь принца Гарри
- Принц Эндрю — средний сын королевы Елизаветы
- Принцесса Беатрис — старшая дочь принца Эндрю
Cписок наследников Елизаветы II
Королева Елизавета II является первым монархом, находящимся на троне в Великобритании уже 69 лет. Она взошла на престол в 25-летнем возрасте.
Всего в очереди на британский трон находятся более 50 человек. Полный список наследников Елизаветы II — смотрите на Фактах ICTV.