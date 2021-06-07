Украинская телеведущая и экс-судья кулинарного шоу Мастер Шеф Татьяна Литвинова разводится с мужем Ярославом Трухановым после девяти лет отношений. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

Татьяна обнародовала последнее совместное фото с мужем и отметила, что в их разводе никто не виноват. Однако причину разрыва отношений Литвинова не назвала.

По словам телеведущей, после развода она с Ярославом остается добрыми друзьями. Пара поженилась в 2016 году.

— С сожалением должны сообщить, что наши совместные усилия по сохранению брака не увенчались успехом. С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за девять лет, проведенных вместе, и остаемся добрыми друзьями. Надеюсь на вашу тактичность, пока очень сильно болит, — написала Татьяна Литвинова.

Даша Мельникова объявила о разводе

Звезда сериала Папины дочки, актриса Дарья Мельникова разводится с мужем Артуром Смольяниновым.

Дарья отметила, что они заканчивают отношения на позитивной ноте. У пары есть двое общих детей: Артур и Марк.

Фото: Татьяна Литвинова