Хочу лето и фоткаться: Каменских засветила сочную фигуру в бикини

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала видео, на котором позирует в крохотном бикини.

В своем Instagram артистка разместила ролик, где якобы позирует для камер без макияжа в черно-белом бикини и пучком на голове.

Певица, в которой раз не постеснялась показать своим подписчикам натуральную красоту.

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— Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить, — подписала видео Настя Каменских.

В комментариях ее засыпали комплиментами, отметив, что у нее сочная и натуральная красота.

Настя Каменских презентовала альбом

В мае Настя Каменских представила альбом Красное вино. В сольник певицы вошло 15 песен.

По словам артистки, это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой кружится голова.

Фото: Настя Каменских