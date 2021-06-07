Хочу лето и фоткаться: Каменских засветила сочную фигуру в бикини

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала видео, на котором позирует в крохотном бикини.
В своем Instagram артистка разместила ролик, где якобы позирует для камер без макияжа в черно-белом бикини и пучком на голове.
Певица, в которой раз не постеснялась показать своим подписчикам натуральную красоту.
— Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить, — подписала видео Настя Каменских.
В комментариях ее засыпали комплиментами, отметив, что у нее сочная и натуральная красота.
Настя Каменских презентовала альбом
В мае Настя Каменских представила альбом Красное вино. В сольник певицы вошло 15 песен.
По словам артистки, это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой кружится голова.
Фото: Настя Каменских