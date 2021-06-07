Участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Джессика Чеги поделилась снимком в полупрозрачной кофте, под которым поразмышляла о стремлении своей души.

Джессика опубликовала фото, на котором предстала в черных штанах и полупрозрачной кофте. Примечательно то, что на девушке нет лифчика, а ее грудь прикрывают волосы.

— Всю жизнь я куда-то торопилась — вырасти, построить карьеру, найти любовь. В отношениях я тоже всегда стремилась к ускорению. Я так спешила научиться жить, что не замечала ничего вокруг. Я очень благодарна судьбе за то, что имею, и за тот бесценный опыт, который получила. Счастлива, что прошла такой путь и встретила своих людей, — написала Джессика в Instagram.

Девушка подчеркнула, что сейчас ее душа стремится к замедлению, она хочет наслаждаться каждым днем и никуда не спешить.

— Хочу кайфовать от каждого мгновения, которое можно провести с родными, друзьями и (Ред. — второй половинкой). Хочу работать в удовольствие, совершенствоваться и познавать мир. Я устала пропускать счастливые моменты мимо себя, теперь я хочу полностью быть в них, — подытожила Чеги.

Что известно о Джессике

25-летняя Джессика Чеги владелица студии визажа. Также она сама является визажистом и мастером перманентного макияжа.

Джессика признавалась, что ее идеальный мужчина должен быть умным, надежным, с хорошим чувством юмора и мужественным.

В 10 выпуске шоу Холостяк 11 Чеги покинула проект. Тогда главный герой Михаил Заливако знакомился с родителями участниц. Однако он сказал, что прошлое Джессики мешает ее личной жизни.