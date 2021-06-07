Члены королевской семьи публично поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери Лилибет Дианы. Они отметили, что пребывают в восторге от этой новости.

На официальных страницах в социальных сетях представитель Королевы Елизаветы II обнародовал фото со свадьбы Меган и Гарри, которое дополнил трогательным поздравлением.

— Поздравляем герцога и герцогиню Сассекскую с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости. Лилибет — 11-я правнучка Ее Величества, — отметил представитель Букингемского дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили герцогов и их первенца Арчи с пополнением в семье.

— Мы все в восторге от радостной новости о рождении ребенка Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи, — написали герцоги Кембриджские.

Кроме этого, к пожеланиям присоединились принц Чарльз и герцогиня Камилла.

— Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с появлением младенца Лилибет Дианы. Желаем им всего самого лучшего в это время, — написали герцоги.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

Герцоги Сассекские Гарри и Меган стали родителями во второй раз. Радостную новость супруги сообщили в воскресенье, 6 июня.

Хотя девочка родилась в пятницу, 4 июня, в больнице Санта-Барбара, штат Калифорния. Меган и Гарри назвали дочь в честь королевы Елизаветы II.

Фото: Sussexroyal