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Євгенія Шапоренко |

На одном перекрестке: Jerry Heil опубликовала фото с Юлией Мендель

Jerry Heil

Популярная украинская певица Jerry Heil опубликовала фото с бывшим пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.

Снимок артистка выложила в Instagram Stories.

На снимке Мендель и Jerry Heil позируют за столом с чашками в руках.

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— Пересеклись с Юлией Мендель на одном перекрестке, – подписала фото Jerry Heil.

На одном перекрестке: Jerry Heil опубликовала фото с Юлией Мендель
На одном перекрестке: Jerry Heil опубликовала фото с Юлией Мендель
На одном перекрестке: Jerry Heil опубликовала фото с Юлией Мендель / 1 фотография

Jerry Heil презентовала новый альбом

В начале апреля Jerry Heil презентовала альбом под названием #Особисте. В ЕР исполнительницы вошло шесть треков, которые объединены интимной тематикой.

Также артистка представила шесть видео и рассказала о каждом треке.

Фото: Jerry Heil

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