Популярная украинская певица Jerry Heil опубликовала фото с бывшим пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.
Снимок артистка выложила в Instagram Stories.
На снимке Мендель и Jerry Heil позируют за столом с чашками в руках.
— Пересеклись с Юлией Мендель на одном перекрестке, – подписала фото Jerry Heil.
На одном перекрестке: Jerry Heil опубликовала фото с Юлией Мендель / 1 фотография
Jerry Heil презентовала новый альбом
В начале апреля Jerry Heil презентовала альбом под названием #Особисте. В ЕР исполнительницы вошло шесть треков, которые объединены интимной тематикой.
Также артистка представила шесть видео и рассказала о каждом треке.
Фото: Jerry Heil