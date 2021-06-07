Популярная украинская певица Jerry Heil опубликовала фото с бывшим пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.

Снимок артистка выложила в Instagram Stories.

На снимке Мендель и Jerry Heil позируют за столом с чашками в руках.

— Пересеклись с Юлией Мендель на одном перекрестке, – подписала фото Jerry Heil.

На одном перекрестке: Jerry Heil опубликовала фото с Юлией Мендель / 1 фотография

Jerry Heil презентовала новый альбом

В начале апреля Jerry Heil презентовала альбом под названием #Особисте. В ЕР исполнительницы вошло шесть треков, которые объединены интимной тематикой.

Также артистка представила шесть видео и рассказала о каждом треке.

Фото: Jerry Heil