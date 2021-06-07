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Валентина Чорна |

Шлю им всю мою любовь: отец Меган Маркл отреагировал на рождение внучки

Шлю им всю мою любовь: отец Меган Маркл отреагировал на рождение внучки

Отец Меган Маркл публично поздравил дочь с пополнением в семье несмотря на то, что они не общаются уже несколько лет.

По данным Daily Mail, Томас Маркл обрадовался новости о рождении Лилибет Дианы.

— Я очень рад новости о благополучном и здоровом рождении моей новой внучки, и я посылаю ей и ее матери всю мою любовь и наилучшие пожелания, — сказал отец Меган Маркл.

Стоит отметить, что Меган Маркл не виделась с отцом более трех лет. Он даже не был приглашен на ее свадьбу.

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В интервью Опре Уинфри герцогиня заявила, что отец ее предал, поэтому она не хочет с ним общаться.

Кроме этого, Томас Маркл ни разу не видел первенца Гарри и Меган — двухлетнего Арчи.

Королевская семья поздравила Гарри и Меган

Ранее королевская семья поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Они отметили, что пребывают в восторге от этой новости.

Королева Елизавета II особенно рада, так как на свет появилась ее 11-я правнучка.

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

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