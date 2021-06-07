Ратаковски похвасталась отличной формой в бикини после родов

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски обнародовала ряд фото из отпуска со своим первенцем. Кстати, прошло не так много времени после родов, а модель уже в прекрасной физической форме.

На первой серии снимков в Instagram Ратаковски позирует в раздельном купальнике на завязках ярко-оранжевого цвета с голубыми вставками. Новорожденного сына она также надела в шорты такого же окраса.

— Накануне дня рождения с желанным партнером в отпуске, — подписала фото модель.

На второй серии снимков модель появилась в оранжевой юбке и ярком топе со стразами.

Стоит отметить, что Ратаковси недавно родила своего первенца, а уже находится в прекрасной физической форме.

Эмили Ратаковски родила первенца