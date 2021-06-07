Ратаковски похвасталась отличной формой в бикини после родов

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски обнародовала ряд фото из отпуска со своим первенцем. Кстати, прошло не так много времени после родов, а модель уже в прекрасной физической форме.
На первой серии снимков в Instagram Ратаковски позирует в раздельном купальнике на завязках ярко-оранжевого цвета с голубыми вставками. Новорожденного сына она также надела в шорты такого же окраса.
— Накануне дня рождения с желанным партнером в отпуске, — подписала фото модель.
На второй серии снимков модель появилась в оранжевой юбке и ярком топе со стразами.
Стоит отметить, что Ратаковси недавно родила своего первенца, а уже находится в прекрасной физической форме.
Эмили Ратаковски родила первенца
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски родила первенца 8 марта.
В Instagram она поделилась фото, на котором держит новорожденного младенца на руках и кормит его грудью. Модель рассказала, что сына назвала Сильвестр Аполло.
Эмили Ратаковски замужем за продюсером и актером Себастьяном Бира-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году. Они организовали тайную церемонию, куда пригласили только самых близких друзей.