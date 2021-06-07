Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Ратаковски похвасталась отличной формой в бикини после родов

Эмили Ратаковски

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски обнародовала ряд фото из отпуска со своим первенцем. Кстати, прошло не так много времени после родов, а модель уже в прекрасной физической форме.

На первой серии снимков в Instagram Ратаковски позирует в раздельном купальнике на завязках ярко-оранжевого цвета с голубыми вставками. Новорожденного сына она также надела в шорты такого же окраса.

— Накануне дня рождения с желанным партнером в отпуске, — подписала фото модель.

На второй серии снимков модель появилась в оранжевой юбке и ярком топе со стразами.

Стоит отметить, что Ратаковси недавно родила своего первенца, а уже находится в прекрасной физической форме.

Эмили Ратаковски родила первенца

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски родила первенца 8 марта.

В Instagram она поделилась фото, на котором держит новорожденного младенца на руках и кормит его грудью. Модель рассказала, что сына назвала Сильвестр Аполло.

Эмили Ратаковски замужем за продюсером и актером Себастьяном Бира-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году. Они организовали тайную церемонию, куда пригласили только самых близких друзей.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка