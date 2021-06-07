Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич в эксклюзивном интервью рассказала о личной жизни, работе и ожиданиях от проекта.

— Кого Вы считаете своим героем?

— Если брать семью, то мои герои — мои родители. У них была сложная жизнь, но они остались искренними и любящими людьми. Если брать кино, то в детстве мне нравился Супермен. А если брать мужской образ, то мне импонирует Брэдли Купер и все части фильма Вечеринка в Лас-Вегасе с ним.

— Назовите одно любое место, в котором Вы могли бы жить.

— Я могу жить где угодно, если есть моя работа и мои люди. Я бы не смогла выжить без итальянской пасты — это мое любимое блюдо. Мне говорили, что я похожа на итальянку и это не просто так. По папиной линии в роду они есть, но связь утеряна.

— Сколько раз Вы были в Италии?

— В Италии я была много раз, и эта страна мне очень нравится. Когда-то мы с моей родной сестрой Юлей прошли 18 км пешком, чтоб попасть в очень классную таверну с настоящей итальянской едой — это в старом районе Рима. Это было незабываемо. Вообще мне кажется, что украинцы и итальянцы похожи по темпераменту.

— Чего Вы больше всего боитесь?

— Тараканов, пауков боюсь с детства. В 10 лет я пряталась в шкафу от богомола.

— Какой семейный отдых самый любимый?

— Мне очень нравится путешествовать с родителями, но, к сожалению, еще не было возможности собрать их вместе. Маму я брала в Таиланд, с папой где-то далеко не отдыхали.

— Когда закончится карантин, и когда у меня будет свободный график, думаю, что это будет осенью, я очень хочу отвезти родителей в Рим, Флоренцию и куда-то ближе к морю. Также я ездила на Шри-Ланку, но не скажу, что это моя страна. А вот Индонезия и Бали в последний раз мне понравились больше, чем Таиланд, — сказала Злата.

— Чтобы Вы хотели в себе поменять?

— Я бы ничего не хотела менять, разве что иметь еще больше мотивации и меньше лени, для воплощения своих целей. Постоянно себе говорю, что нужно работать еще больше.

— Что Вас может больше всего разозлить?

— В последний раз меня очень сильно разозлили организаторы, которые не выполнили технические работы. Впервые за всю свою творческую историю я позвонила им и сказала, что не выйду на сцену, если ничего не изменится.

— Как выглядит Ваш райдер?

— У нас есть бытовой райдер и технический. Бытовой очень простой. Я не употребляю мяса и редко молочные продукты. У меня обычно морковка, огурцы, зеленый чай, орешки, сухофрукты. Когда организаторы очень стараются, то делают растительное молоко или привозят вегетарианские лакомства.

— Что Вам больше всего нравится в вашей работе?

— Больше всего нравится обмен эмоциями со зрителями. Гастроли и концерты — это самое любимое в моей профессии.

— Что Вам не нравится в вашей работе?

— Есть моменты, когда я устаю. Самое сложное для артиста — это постоянно быть в тонусе, но в шоу-бизнесе нет слабаков. А еще — я постоянно в процессе учебы.

— Совсем скоро начнутся съемки Холостячки. Как Вы себя чувствуете в этом статусе?

— Я переживаю и думаю о начале проекта каждый день. Думаю о том, как это все будет проходить. Иду на шоу с одной мыслью — найти человека своей мечты, свою вторую половинку.

— Какой мужчина для Вас идеален?

— Он точно не должен быть идеальным. Мне нравится в мужчинах чувство юмора, интеллект, любовь к своим родителям, путешествиям и жизни.

— Боитесь начала проекта и того, что ожидания могут не совпасть с реальностью?

— С одной стороны у меня есть опасения — а вдруг там не будет того самого. С другой — я доверяю команде, которая подбирает участников. Я не видела ни одного парня, все держат в тайне.

— Уже выбрали наряд для первой вечеринки?

— Я видела уже эскиз и наряд. Могу сказать, что это будет очень красивое платье с трендовыми элементами. И оно не красное.

— Верите в любовь?

— Любовь и музыка — это то, во что я верю. Все может меняться со временем, но эти понятия вечные.

Второй сезон Холостячки

В конце апреля стало известно, что главной героиней 2 сезона Холостячки станет Злата Огневич. Певица решила попытать счастья и найти вторую половинку.

Новой Холостячке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.

2 сезон романтического реалити Холостячка на СТБ выйдет на экраны уже осенью.

Фото: пресс-служба Златы Огневич