Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич в эксклюзивном интервью рассказала о личной жизни, работе и ожиданиях от проекта.
— Кого Вы считаете своим героем?
— Если брать семью, то мои герои — мои родители. У них была сложная жизнь, но они остались искренними и любящими людьми. Если брать кино, то в детстве мне нравился Супермен. А если брать мужской образ, то мне импонирует Брэдли Купер и все части фильма Вечеринка в Лас-Вегасе с ним.
— Назовите одно любое место, в котором Вы могли бы жить.
— Я могу жить где угодно, если есть моя работа и мои люди. Я бы не смогла выжить без итальянской пасты — это мое любимое блюдо. Мне говорили, что я похожа на итальянку и это не просто так. По папиной линии в роду они есть, но связь утеряна.
— Сколько раз Вы были в Италии?
— В Италии я была много раз, и эта страна мне очень нравится. Когда-то мы с моей родной сестрой Юлей прошли 18 км пешком, чтоб попасть в очень классную таверну с настоящей итальянской едой — это в старом районе Рима. Это было незабываемо. Вообще мне кажется, что украинцы и итальянцы похожи по темпераменту.
— Чего Вы больше всего боитесь?
— Тараканов, пауков боюсь с детства. В 10 лет я пряталась в шкафу от богомола.
— Какой семейный отдых самый любимый?
— Мне очень нравится путешествовать с родителями, но, к сожалению, еще не было возможности собрать их вместе. Маму я брала в Таиланд, с папой где-то далеко не отдыхали.
— Когда закончится карантин, и когда у меня будет свободный график, думаю, что это будет осенью, я очень хочу отвезти родителей в Рим, Флоренцию и куда-то ближе к морю.
Также я ездила на Шри-Ланку, но не скажу, что это моя страна. А вот Индонезия и Бали в последний раз мне понравились больше, чем Таиланд, — сказала Злата.
— Чтобы Вы хотели в себе поменять?
— Я бы ничего не хотела менять, разве что иметь еще больше мотивации и меньше лени, для воплощения своих целей. Постоянно себе говорю, что нужно работать еще больше.
— Что Вас может больше всего разозлить?
— В последний раз меня очень сильно разозлили организаторы, которые не выполнили технические работы. Впервые за всю свою творческую историю я позвонила им и сказала, что не выйду на сцену, если ничего не изменится.
— Как выглядит Ваш райдер?
— У нас есть бытовой райдер и технический. Бытовой очень простой. Я не употребляю мяса и редко молочные продукты. У меня обычно морковка, огурцы, зеленый чай, орешки, сухофрукты. Когда организаторы очень стараются, то делают растительное молоко или привозят вегетарианские лакомства.
— Что Вам больше всего нравится в вашей работе?
— Больше всего нравится обмен эмоциями со зрителями. Гастроли и концерты — это самое любимое в моей профессии.
— Что Вам не нравится в вашей работе?
— Есть моменты, когда я устаю. Самое сложное для артиста — это постоянно быть в тонусе, но в шоу-бизнесе нет слабаков. А еще — я постоянно в процессе учебы.
— Совсем скоро начнутся съемки Холостячки. Как Вы себя чувствуете в этом статусе?
— Я переживаю и думаю о начале проекта каждый день. Думаю о том, как это все будет проходить. Иду на шоу с одной мыслью — найти человека своей мечты, свою вторую половинку.
— Какой мужчина для Вас идеален?
— Он точно не должен быть идеальным. Мне нравится в мужчинах чувство юмора, интеллект, любовь к своим родителям, путешествиям и жизни.
— Боитесь начала проекта и того, что ожидания могут не совпасть с реальностью?
— С одной стороны у меня есть опасения — а вдруг там не будет того самого. С другой — я доверяю команде, которая подбирает участников. Я не видела ни одного парня, все держат в тайне.
— Уже выбрали наряд для первой вечеринки?
— Я видела уже эскиз и наряд. Могу сказать, что это будет очень красивое платье с трендовыми элементами. И оно не красное.
— Верите в любовь?
— Любовь и музыка — это то, во что я верю. Все может меняться со временем, но эти понятия вечные.
Второй сезон Холостячки
В конце апреля стало известно, что главной героиней 2 сезона Холостячки станет Злата Огневич. Певица решила попытать счастья и найти вторую половинку.
Новой Холостячке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.
2 сезон романтического реалити Холостячка на СТБ выйдет на экраны уже осенью.
Фото: пресс-служба Златы Огневич