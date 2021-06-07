Звезда сериала Папины дочки, актриса Дарья Мельникова сообщила, что разводится с мужем актером Артуром Смольяниновым.
Об этом рассказала актриса Дарья Мельникова в одном из последних интервью.
На вопрос журналиста о том, ревнует ли она Артура к профессии, актриса отметила, что они друг друга уже вообще не ревнуют.
Однако Дарья отметила, что они с мужем расстаются на позитивной ноте, так как у них двое совместных детей.
— Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями. О том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать, — добавила Мельникова.
Даша Мельникова и Артур Смольянинов поженились в августе 2013 года. Через два года Дарья забеременела и родила первенца, сына Артура. В 2018 году у актеров родился сын Марк.
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Источник: fametime.tv
Фото: Дарья Мельникова