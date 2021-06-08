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Валентина Чорна |

Будут ухаживать за дочерью: Гарри и Меган пойдут в 20-недельный отпуск

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Принц Гарри и Меган Маркл пойдут в декретный отпуск на пять месяцев для того, чтобы заботиться о новорожденной дочери Лилибет Диане.

О планах супругов рассказал журналист Омид Скоби в программе Good Morning America.

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По его словам, Меган и Гарри сделают перерыв в работе над благотворительным фондом Archwell. Таким образом, они хотят подать пример другим семьям.

— Мы так привыкли к тому, что старшие члены королевской семьи сразу возвращаются к работе, но Гарри и Меган подают пример, они предлагают брать отпуск по уходу за ребенком до 20 недель в Archewell — это будет несколько месяцев отпуска для обоих, — сообщил журналист.

Кроме этого, Омид Скоби добавил, что выбор имени для дочери Гарри и Меган может положительно повлиять на их отношения с королевой Елизаветой II.

Принц Гарри просил благословения у Елизаветы II

Принц Гарри просил благословения у королевы Елизаветы II, прежде чем назвать свою новорожденную дочь в ее честь — Лилибет Дианой.

По данным инсайдеров, герцог Сассекский очень любит и уважает свою бабушку, поэтому он решил не пренебрегать королевскими традициями.

Источник: The Daily Mail

Фото: Sussexroyal

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