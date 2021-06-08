Алина Гросу в свой 26-й день рождения опубликовала в Instagram трогательное видео и вспомнила самые главные достижения.

В честь праздника Алина поблагодарила прошедший год за все прекрасные моменты. Артистка вспомнила, что успела выпустить новый альбом, снять несколько клипов и принять участие в восьми фильмах, а также получила несколько премий. Но самым большим достижением певица считает личную жизнь.

— Самое главное, я начала новую личную жизнь. Я счастлива! Спасибо всем и каждому, кто был рядом со мной. Я уверена, что этот год будет еще круче и лучше, — сказала Гросу.

Поздравил девушку и ее возлюбленный, российский актер Роман Полянский.

— С днем рождения, любимая, — написал Роман в комментариях.

Также он опубликовал в своем Instagram видео с Алиной, на котором страстно ее поцеловал.

— Моя любовь, — лаконично подписал его Полянский.

Гросу о романе с Полянским

В феврале Алина Гросу впервые рассказала о романе с Романом Полянским. В то же время вышел их совместный клип на песню Полотенце.

Поклонники звезды долго не могли понять, какие отношения связывают Гросу и Полянского, однако Алина сказала, что все очевидно.

Фото: Алина Гросу