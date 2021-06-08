Украинская исполнительница Настя Каменских спела в Сarpool Karaoke вместе с блогером YanGo (Яном Гордиенко). Звезда в машине выполнила три хита — Это моя ночь, Ма и Красное вино.

Кроме этого, Ян Гордиенко пригласил в машину десять поклонников Насти и устроил им блиц о творчестве NK.

В самый неожиданный момент Каменских, которая пряталась на заднем сидении авто, удивила фанатов своим присутствием.

Формат Сarpool Karaoke придумал британский актер Джейми Корден. Он приглашает известных артистов и поет вместе с ними во время путешествия на машине.

Блогер YanGo решил попробовать запустить похожее шоу на украинском YouTube. Первой участницей Сarpool Karaoke была певица Надя Дорофеева.

Каменских показала фигуру в бикини

Несколько дней назад Настя Каменских показала фигуру в бикини. Звезда опубликовала ролик, на котором позирует без макияжа в черно-белом купальнике и с пучком на голове.

В комментариях Настю засыпали комплиментами, отметив, что у нее сочная и натуральная красота.