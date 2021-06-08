Украинская певица Тина Кароль представит уникальный NFT лот цифрового искусства в рамках собственного проекта Молода кров. На аукцион будет выставлен цифровой автограф артистки в виде ее отпечатка пальца.

По словам Тины Кароль, этот лот объединяет два мира — музыкальный и токенизированный. Она отметила, что все полученные средства будут переданы на развитие ее музыкального проекта — будущего украиноязычного альбома Молода кров.

В альбом войдут дуэты с молодыми исполнителями.

— Миссия проекта Молода кров — открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру, — сказала Тина Кароль.

Выход альбома приурочен к 30-той годовщине независимости Украины.

Стоит отметить, что Тина Кароль — первый украинский артист, который представит свой автограф в виде отпечатка пальца.

Ранее рэп-исполнительница Alyona Alyona продала свой трек Galas на NFT-аукционе за$7,7 тыс.

Тина Кароль представила приложение виртуальной реальности

В апреле Тина Кароль презентовала перформанс в дополненной реальности. Для того, чтобы виртуальная певица появились рядом, достаточно скачать приложение Tina Karol в App Store или Google Play.

В приложении артистка предстала в образе непокорной кокетки. На ней белый обтягивающий комбинезон.

Фото: Антон Кулаковский