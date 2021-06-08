Фронтмен группы Little big Илья Прусикин рассказал, как у них с Софьей Таюрской начались отношения.

Артист сказал, что они обошлись без романтического периода, поскольку между ними сразу вспыхнула любовь. Также он считает, что причина их воссоединения в том, что ни у кого из них не было личной жизни.

— Мы всегда вместе и не надоедаем друг другу, — сказал Прусикин.

По словам певца, они просто переспали и поняли, как им хорошо вместе.

— Знаешь, вот бывает такое, что по пьяни переспали и поняли, что все классно. Точнее у нас это было не по пьяни, но типа на какой-то вечеринке. Не помню точно, просто внезапно, — сказал Илья.

Также он в очередной раз подчеркнул, что Соня никак не повлияла на его развод с Ириной Смелой и их отношения уже начались после того.

Таюрская подтвердила роман с Прусикиным

Недавно стало известно, что Илья Прусикин и Софья Таюрская встречаются. Девушка призналась, что романтические отношения у них начались в 2020 году.

Таюрская подчеркнула, что многочисленные слухи о том, что она разлучница, являются неправдой.

Фото: Илья Прусикин