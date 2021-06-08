Принц Гарри просил благословения у королевы Елизаветы II, прежде чем назвать свою новорожденную дочь в ее честь — Лилибет Дианой.

По данным Vanity Fair, герцог Сассекский решил придержаться королевских традиций, поскольку он очень уважает свою бабушку.

— Он очень любит и уважает свою бабушку. Для Гарри эти два имени очень важны и значимы, — сказал друг Гарри.

Лилибет — это семейное прозвище королевы Елизаветы II. Именно так ее называли самые близкие члены семьи.

Стоит отметить, что Елизавета оставила на гробу принца Филиппа записку, которую подписала прозвищем Лилибет.

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Второе имя дочь Гарри и Меган получила в честь покойной принцессы Уэльской.

Какое место в очереди на трон заняла дочь Гарри и Меган

Новорожденная дочь Гарри и Меган Маркл заняла восьмое место в очереди на британский королевский престол.

Лилибет Диана расположилась в списке сразу за своим старшим братом Арчи. Таким образом она подвинула принца Эндрю на 9-е место.

Источник: Vanity Fair