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Каріна Зуєва |

Взбудоражила весь отель: Слава Каминская снялась топлес на отдыхе

Слава Каминская

Украинская певица Слава Каминская поделилась откровенным снимком, на котором предстала топлес.

Артистка уехала на отдых в Турцию и уже порадовала своих поклонников эффектным фото. На снимке Слава запечатлена на балконе номера на фоне города Бодрум.

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Певица продемонстрировала свою фигуру и предстала топлес, прикрыв грудь руками.

— Доброе утро, — подписала снимок Каминская.

Подписчики певицы пришли в восторг от ее подтянутых форм.

  • Огонь, взбудоражила весь отель.
  • Красивая, и совсем не пошло.
  • Да ты оказывается проказница.
  • Я бы сказал, СЛАВное утро. — Пишут поклонники артистки.

Слава Каминская выпустила новый трек

Бывшая солистка группы НеАнгелы Слава Каминская презентовала новый трек Slava Bogu. Это вторая сольная песня исполнительницы.

В новой композиции звезда поет о расставании и личной свободе.

Фото: Слава Каминская

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