Украинская певица Слава Каминская поделилась откровенным снимком, на котором предстала топлес.

Артистка уехала на отдых в Турцию и уже порадовала своих поклонников эффектным фото. На снимке Слава запечатлена на балконе номера на фоне города Бодрум.

Певица продемонстрировала свою фигуру и предстала топлес, прикрыв грудь руками.

— Доброе утро, — подписала снимок Каминская.

Подписчики певицы пришли в восторг от ее подтянутых форм.

Огонь, взбудоражила весь отель.

Красивая, и совсем не пошло.

Да ты оказывается проказница.

Я бы сказал, СЛАВное утро. — Пишут поклонники артистки.

Слава Каминская выпустила новый трек

Бывшая солистка группы НеАнгелы Слава Каминская презентовала новый трек Slava Bogu. Это вторая сольная песня исполнительницы.

В новой композиции звезда поет о расставании и личной свободе.

Фото: Слава Каминская