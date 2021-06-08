Украинская певица Слава Каминская поделилась откровенным снимком, на котором предстала топлес.
Артистка уехала на отдых в Турцию и уже порадовала своих поклонников эффектным фото. На снимке Слава запечатлена на балконе номера на фоне города Бодрум.
Певица продемонстрировала свою фигуру и предстала топлес, прикрыв грудь руками.
— Доброе утро, — подписала снимок Каминская.
Подписчики певицы пришли в восторг от ее подтянутых форм.
- Огонь, взбудоражила весь отель.
- Красивая, и совсем не пошло.
- Да ты оказывается проказница.
- Я бы сказал, СЛАВное утро. — Пишут поклонники артистки.
Слава Каминская выпустила новый трек
Бывшая солистка группы НеАнгелы Слава Каминская презентовала новый трек Slava Bogu. Это вторая сольная песня исполнительницы.
В новой композиции звезда поет о расставании и личной свободе.
Фото: Слава Каминская