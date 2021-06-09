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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Арми Хаммер отправился в рехаб после обвинений в секс-каннибализме

Арми Хаммер

Американский актер Арми Хаммер лечится в реабилитационном центре Флориды от алкоголизма, наркозависимости и сексуальных проблем.

По данным иноСМИ, актер находится в рехабе с мая. Такое решение было принято после того, как в январе  Хаммера обвинили в секс-каннибализме.

Он также попросил помощи у своей экс-жены Элизабет Чемберс. Хаммер пообещал ей остаться в рехабе до тех пор, пока полностью не вылечится.

Адвокат актера и Элизабет пока никак не прокомментировали ситуацию.

Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

В марте Арми Хаммера обвинили в изнасиловании женщины, которое произошло в 2017 году. 24-летняя Эффи утверждает, что актер использовал тактику манипуляции для того, чтобы контролировать ее.

По ее словам, со временем он становился более грубым. Девушка обвинила Хаммера в жестоком обращении с ней морально, эмоционально и сексуально.

Адвокат Арми Эндрю Бреттлер отверг обвинения.

Источник: Vanity Fair

Фото: Getty Images

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