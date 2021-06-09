Брат Арианы Гранде обручился с бойфрендом

Старший брат американской певицы Арианы Гранде Фрэнки обручился со своим бойфрендом актером Хейлом Леоном.

Церемония состоялась в Лос-Анджелесе в кругу близких друзей и родственников пары. Фрэнки Гранде самостоятельно организовал помолвку с помощью виртуальной реальности.

Таким образом он решил устроить сюрприз для Хейла Леона, который изначально ни о чем не догадывался.

Фрэнки пригласил бойфренда на празднование четвертой годовщины своего трезвого образа жизни, а затем сделал ему предложение руки и сердца.

— Это был такой прекрасный момент. Хейл был очень удивлен, и мы оба начали плакать от радости. Я работал над тем, чтобы сделать ему предложение в виртуальной реальности более года, и это было так увлекательно для нас обоих, — поделился Фрэнки.

Известно, что пара познакомилась в 2019 году в одном из танцевальных баров Лос-Анджелеса. По словам Фрэнки, родители и близкие родственники хорошо относятся к их роману.

Ариана Гранде вышла замуж

15 мая 2021 года Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. По словам инсайдеров, свадебная церемония исполнительницы была небольшой и интимной.

Для важного события Ариана выбрала атласное платье по фигуре от известного модельера Веры Вонг. Волосы артистка собрала в высокий хвост, а образ дополнила бриллиантовыми серьгами.

Фото: Френки Гранде