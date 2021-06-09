Украинский телеведущий Никита Добрынин подарил жене Даше Квитковой автомобиль перед рождением первенца.

На личной странице в Instagram Даша показала, как супруги забирают Mercedes-Benz GLE 2021 года из салона. Автомобиль готовили на заказ в течение семи месяцев.

Квиткова выбрала авто черного цвета, которое стоит более 2 млн грн.

Стоит отметить, что Даша находится на восьмом месяце беременности. И уже в июле 2021 года на свет появится сын супругов.

Никита Добрынин также обнародовал видео с автосалона и поблагодарил жену за то, что она делает его счастливым.

— Наконец-то твоя черная ракета уже здесь. Поздравляю, малышка. Спасибо за счастье, которое даришь мне, и чудо, которое создаешь внутри, — трогательно написал Добрынин.

Никита Добрынин рассказал о первом браке

Телеведущий Никита Добрынин рассказал о первом браке, а также поделился, как готовится к будущему пополнения в семье.

Никита вспомнил, что его брак с ведущей Евгенией Головин длился четыре года. По словам Добрынина, именно возраст и отсутствие опыта стали причинами развода.

Фото: Даша Квиткова