Филиппа Киркорова заподозрили в использовании фотошопа

Российский певец Филипп Киркоров оголил торс в Дубае на фоне отеля. Артист поделился фотографией в плавках, однако его заподозрили в использовании фотошопа.

Исполнитель редко демонстрирует свою фигуру без одежды, поэтому его новый снимок рассматривали особо внимательно. Так, можно заметить, что фасад отеля Бурдж Аль Араб, на фоне которого позировал Киркоров, съехал.

Кроме того, фотограф певца Юрий Муравьев поделился аналогичным фото, и если сравнивать с ним, использование фотошопа заметно еще больше.

Но и это еще не все, фанаты Филиппа заметили его на пляже и начали снимать видео, которым поделились с одним из Telegram-каналов. На нем отчетливо видно нынешнюю форму артиста, которая значительно отличается от фото.

Не все подписчики заметили редактирование фото и даже похвалили артиста за форму и отметили то, что он похудел.

— Просто люблю жизнь. А еще, жизнь после 50-ти только начинается, — ответил Киркоров на похвалу своей фигуры в Instagram.

Подробности скандала Крапивиной с Киркоровым

После того, как в Москве прошла музыкальная премия Муз-ТВ 2021 между Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной разразился скандал.

Экс-продюсер Светланы Лободы возмутилась неоднозначным появлением Филиппа на красной дорожке премии, а также раскритиковала само мероприятие. Подробности скандала Крапивиной и Киркорова — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Филипп Киркоров, Юрий Муравьев