Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденную дочь королеве Елизавете II по видеосвязи.

По данным People, герцоги Сассекские были очень взволнованы и не могли дождаться подходящего момента, чтобы осчастливить королеву новостью о рождении правнучки.

Елизавета II познакомилась со своей правнучкой через несколько дней после ее рождения.

Гарри и Меган позвонили королеве из больницы, которая находится в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Гарри и Меган вместе пойдут в декретный отпуск

Принц Гарри и Меган пойдут в декретный отпуск на пять месяцев для того, чтобы заботиться о новорожденной дочери Лилибет Диане.

Об этом сообщил журналист Омид Скоби в программе Good Morning America. Он отметил, что Меган и Гарри сделают перерыв в работе над своими проектами и благотворительным фондом Archwell.

Источник: People