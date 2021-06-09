Скандал между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым — подробности

Продюсер Нателла Крапивина заявила, что больше не работает со Светланой Лободой, с которой они сотрудничали более 10 лет. Это событие произошло на фоне высказываний Крапивиной о российской музыкальной премии Муз-ТВ и появлении на ней Филиппа Киркорова.

С чего все началось

4 июня в Москве состоялась премия Муз-ТВ. Появление Филиппа Киркорова с блогером Давидом Манукяном на красной дорожке вызвало особый резонанс. Мужчины приехали в кабриолете в свадебных костюмах. Все их действия сопровождали полураздетые парни спортивного телосложения.

Продюсера Лободы возмутило такое неоднозначное появление звезд, поэтому она решила не молчать.

— Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки, — написала Крапивина под одним из фото Киркорова с Манукяном.

Также Нателла подвела краткие итоги премии Муз-ТВ 2021 и заявила, что шоу-бизнес уже не тот.

— Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов. Исключение — несколько артистов… У меня самый крутой артист, который сделал номер, до которого всему шоу-бизнесу, как Роскосмосу до Илона Маска, — написала Нателла.

После продюсер сказала, что на премии больше ходить не будет, поскольку не любит, когда ей стыдно за других.

Ответ Филиппа Киркорова

В своем Instagram Филипп опубликовал гневное видео в котором прошелся не только по Крапивиной, но и ее артисту — Светлане Лободе, обвинив ту в плагиате номера на премии.

— Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий…Может, к счастью, что многим артистам далеко до вас? Так честно воровать номера и плагиатить их. Девочки, там, где вы учились, я преподавал. В вас так много агрессии, желчи и яда, — сказал Киркоров.

Также он подчеркнул, что не ожидал такого от команды, которая представляет прогрессивную артистку.

— Ох, как вам всем аукнется. Закон бумеранга никто не отменял. Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку, — обратился Филипп к продюсеру.

Также артист обвинил Крапивину в дискриминации, гомофобии, трансфобии, назвав ее прошлым веком.

— Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях. Нателла, тебе явно нужен человек, который будет сверять твои посты с этическим кодексом. А то есть грешки, — сказал Киркоров.

Певец подчеркнул, что всегда будет жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках.

— Вы все еще ползаете, как гусеницы, и лишь судьба решит, раздавят вас или из вас получится бабочка. Желаю, чтобы в вас поселилась любовь, — подытожил Филипп.

Также артист не только на словах обвинил Лободу в плагиате номера на премии Муз-ТВ, но и привел этому доказательства, прикрепив фото и видео американской певицы Бейонсе.

— Нужно всегда оставаться человеком. Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять других людей, чтобы их порезали на шашлыки! Жаль, что есть люди, которое поддерживают эту жесткую травлю. Надеюсь, что после этого поста все поймут, что это не нормально, — подписал пост Киркорова Манукян.

Разрыв Крапивиной с Лободой

После такого гневного поста от Филиппа Киркорова стало известно, что Нателла Крапивина уходит от Лободы.

— Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня (Ред. — 8 июня) я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу, — сказала Крапивина.

Светлана Лобода отреагировала на заявление Крапивиной о разрыве сотрудничества сдержанно — она просто разместила пост Крапивиной в сториз.

Реакция звезд

Некоторых из звезд привело в шок то, что Нателла и Светлана разрывают свой договор.

Поддержали продюсера певица Наташа Королева, исполнители Андрей Гризли, Игорь Синяк, Сабир Ахмедов, телеведущая Ксения Собчак и главный редактор Esquire Сергей Минаев.

Подробности скандала Крапивиной с Киркоровым: почему Лобода осталась без продюсера / 6 фотографий

Утром Крапивина закрыла свою страницу в Instagram, но спустя время открыла ее снова. В описании профиля больше нет упоминания о сотрудничестве с Лободой.

Фото: Нателла Крапивина, Филипп Киркоров